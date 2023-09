Alanah Pearce:'Sony non mi licenzierà per Starfield', spiega la scrittrice di Santa Monica

Mentre in rete continua a infiammare il dibattito sulle assurde richieste di licenziamento di Alanah Pearce per gli streaming di Starfield, la scrittrice di Sony Santa Monica torna in favore di telecamera per difendersi dalle accuse e rispondere per le rime a chi ne chiede l'allontanamento dal team di God of War.

Nel suo ultimo podcast condiviso su YouTube, la seguitissima creatrice di contenuti ed ex giornalista videoludica ha riflettuto sul livello di tossicità raggiunto da chi partecipa alla cosiddetta 'console war' ed entra nel merito delle accuse mossegli da chi, in maniera pretestuosa, sta tentando di trascinarla in questa diatriba chiedendone il licenziamento per colpa degli streaming di Starfield e, con essi, della 'pubblicità fatta alla concorrenza' e della 'mancanza di gratitudine' per Sony.

"Non mi importa affatto sapere che c'è chi pensa che io sia di parte, è sempre successo e continuerà a succedere, fate un po' come volete", spiega Alanah Pearce prima di aggiungere che "a chi fa finta di divertirsi con la console war può dar fastidio vedere chi, come me e tantissimi altri, ama i videogiochi a prescindere dalla console. Adoro i giochi Xbox, amo alla follia i giochi PlayStation e impazzisco per i giochi Nintendo, perciò criticatemi pure se volete ma la mia posizione è questa e non la cambierò".

La scrittrice di Sony Santa Monica entra quindi nel merito dei 'rischi' che, secondo alcuni, potrebbe correre con i suoi streaming della space opera di Bethesda, come quello in cui ha mostrato il viaggio tra i pianeti di Starfield senza caricamenti: "C'è chi mi chiede se mi è permesso parlare di Starfield così tanto, ma ogni persona con un minimo di buonsenso sa perfettamente che nessuno mi imporrebbe mai dei limiti in tal senso. Quindi no, mi dispiace per i leoni da tastiera che stanno combattendo la console war ma purtroppo per voi Sony non mi ha imposto alcuna restrizione. Gli sviluppatori amano i videogiochi, se un dipendente di Sony o Nintendo adora Starfield è libero di esprimere il suo entusiasmo, anzi, è proprio quell'entusiasmo ad alimentare la passione della community per il gaming, quindi in conclusione non mi interessa affatto leggere questo genere di accuse e non è necessario che le condividiate a me o ad altri. Non sprecate tempo in cose inutili come questa, nessuno mi ha mai detto niente riguardo i miei streaming e non lo farà di certo adesso, quindi mi dispiace tanto per voi ma non verrò licenziata perché adoro i videogiochi e, quindi, anche quelli che girano su console Xbox o Nintendo".