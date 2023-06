Alaskan Road Truckers, è tempo di guidare verso l'Alaska nell'autunno 2023

Il Future Games Show 2023 continua a regalare sorprese all'utenza videoludica di tutto il mondo: dopo l'annuncio della World Premiere della nuova avventura ruolistica di Resistor per PC e console, è giunto il momento di scoprire un po' più nel dettaglio Alaskan Road Truckers, il gioco di road Studio S.A. che ci porta in viaggio per l'Alaska.

Sul palco dell'evento tenutosi nella giornata del 10 giugno, con un palco che ha accolto ospiti del calibro del GDR Dark Fantasy Lords of the Fallen che è tornato sotto i riflettori del Future Games Show, il nuovo trailòer di Alaskan Road Truckers ha permesso di intravedere un'avventura sulla falsa riga di esponenti del genere quali Euro Truck Simulator 2, Snowrunner e non solo. Siete pronti ad esplorare l'Alaska con il vostro camion?

"Consegna il carico per rendere la tua attività un successo. Scendi dal camion per esplorare l'Alaska, fai manutenzione al tuo mezzo e preparati alle condizioni avverse della strada. Hai la stoffa per diventare una leggenda dei camion in Alaska?". Al momento non vi è un'esatta finestra temporale di pubblicazione del gioco, ma sappiamo che l'avventura pubblicata da Green Man Gaming Publishing uscirà nell'autunno 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.