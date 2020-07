Alba A Wildlife Adventure, annunciato il nuovo gioco degli autori di Monument Valley

In questa estate all'insegna di continui aggiornamenti e annunci sul fronte delle novità videoludiche, giunge la presentazione del nuovo progetto degli autori di Assemble with Care e dell'apprezzato Monument Valley.

Il team di sviluppo di Ustwo Games ha infatti ufficialmente presentato la sua ultima fatica, battezzata dalla software house come Alba: A Wildlife Adventure. Al momento, non sono purtroppo disponibili molte informazioni in merito alle caratteristiche della produzione: gli autori si sono infatti limitati a pubblicare un primo teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, e ad attivare la pagina Steam dedicata alla produzione.

Le tonalità accese scelte per Alba: A Wildlife Adventure si adeguano al setting scelto da Ustwo Games per questa nuova avventura videoludica. Il gioco sarà infatti ambientato in un'isola del Mar Mediterraneo e vedrà per protagonista la giovane Alba. Recatasi in visita ai nonni, quest'ultima è pronta a godersi un'estate in compagnia dell'amica Ines, all'insegna dell'esplorazione dell'ambiente naturale che cresce florido sull'atollo. Tuttavia, l'avvistamento di un animale in pericolo interromperà la routine quotidiana di Alba, che cercherà di intervenire per aiutarlo.



Alba: A Wildlife Adventure è atteso su PC, iOS, macOS, tvOS e console (l'identità di queste ultime non è stata specificata), con un periodo di debutto fissato per l'inverno 2020.