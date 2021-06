Alba A Wildlife Adventure: gli autori di Monument Valley svelano l'uscita su console

Gli autori di Ustwo Games annunciano l'imminente commercializzazione della versione console diAlba A Wildlife Adventure, l'esperienza "rilassante" che il team artefice del successo di Monument Valley ha lanciato a fine 2020 su PC e nel catalogo digitale per sistemi iOS degli iscritti ad Apple Arcade.

Il canovaccio narrativo steso dai ragazzi di Ustwo per dare forma a questo titolo gravita attorno alla figura di Alba, una ragazzina in visita dai nonni su un'isola fittizia del Mediterraneo. La giovane si aspetta di trascorrere un'estate all'insegna della spensieratezza insieme alla sua amica Inés, ma la scoperta di un animale in pericolo la sprona a intervenire.

Il progetto di A Vildlife Adventure riflette l'sperienza maturata da Ustwo con Monument Valley: ogni singolo angolo dell'isola è stato realizzato a mano, come pure gli enigmi ambientali e l'ampio ventaglio di personaggi secondari da reclutare per poter correre in soccorso degli animali di questo scenario ricco di segreti da scoprire.

Il titolo vanta anche una colonna sonora realizzata dalla musicista Lorena Alvarez, una collaborazione che rende ancora più immersiva l'esperienza di gioco e l'approccio spensierato alle sfide da affrontare. In calce e in cima alla notizia trovate una galleria immagini e il nuovo video che fissa per il 9 giugno l'uscita di Alba A Wildlife Adventure su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.