Alba A Wildlife Adventure: l'avventura grafica arriverà su Switch nella primavera del 2021

Gli sviluppatori di Assemble with Care, già noti per il celebre Monument Valley, hanno annunciato una finestra di lancio per Alba: A Wildlife Adventure su Nintendo Switch, approfittando dell'ultimo Indie World Showcase. L'avventura esplorativa arriverà sulla console Nintendo a partire dalla prossima primavera.

Dopo aver esordito l'11 dicembre su PC e su sistemi mobile con Apple Arcade, il nuovo titolo dei premiatissimi Assemble with Care arriverà anche sulla console della grande N nella primavera del 2021. I giocatori potranno quindi immergersi nelle atmosfere mediterranee del gioco nei panni di Alba, che approfittando della visita ai propri genitori, esplorerà un'affascinante e selvaggia isola insieme ai suoi amici, scoprendo che gli animali del luogo sono in grave pericolo e che bisognerà fare qualcosa per salvarli.

Il particolare titolo è stato sviluppato con l'intento di offrire sessioni pacifiche e rilassanti, senza la necessità di correre verso il finale, il tutto accompagnato da una colonna sonora creata ad arte insieme alla compositrice Lorena Alvarez. Potete trovare maggiori informazioni direttamente sulla pagina Steam dedicata. Prima di lasciarvi vi ricordiamo invece che sulle pagine di Everyeye trovate il trailer di lancio di Alba: A Wildlife Adventure.