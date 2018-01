Albert & Otto e Outbreak The New Nightmare tra le novità della settimana su Xbox Store

ha annunciato le ultime novità disponibili su: lo store digitalesi aggiorna con giochi per Xbox One e Xbox One X, demo, Beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nelle prossime settimane.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Albert & Otto e dei preordini di Sword Art Online Fatal Bullet e della Closed Beta di Sea of Thieves.

Novità Xbox One

Albert And Otto (Disponibile ora - 14,99 euro)

Sea of Thieves Closed Beta (24/29 gennaio)

Outbreak The New Nightmare (Disponibile ora - 14,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Sword Art Online Fatal Bullet Digital Deluxe Edition (22 febbraio)



Marooners (5 febbraio)

The Station (19 febbraio)

OK K.O.! Let’s Play Heroes (22 gennaio)

MX vs ATV All Out (22 marzo)

The Vanishing Of Ethan Carter (18 gennaio)

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di gennaio, tra cui troviamo The Incredible Adventures Of Van Helsing III e Tomb Raider Underworld. Inoltre, sono ora online i nuovi Deals with Gold con sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.