Albert Penello difende la quantità di giochi e servizi di Xbox One

è finalmente disponibile sul mercato: la nuova console di Redmond è stata subito protagonista di un debutto commerciale favorevole, ed accolta dalle lodi della stampa specializzata. Tuttavia, sono ancora insistenti le voci di chi lamenta un'offerta videoludica carente da parte di: Alberto Penello ha voluto rispondere a queste critiche.

"Abbiamo Forza Motorsport 7 che è uscito [di recente], abbiamo tanti giochi per famiglie, il che è importante a questo punto del ciclo vitale, in quanto riceveremo molti giocatori casual - quindi titoli come Lucky's Tale e giochi Disneyland. A $279 e con tutte le offerte in arrivo con il Black Friday, questi tipi di giochi sono super importanti per il nuovo pubblico a cui cercheremo di avvicinarci.

Abbiamo qualcosa come 160 titoli ottimizzati per Xbox One X, la gente riceverà degli aggiornamenti gratuiti e questo farà loro venire voglia di tornare sui vecchi titoli e giocarli nuovamente, con una veste grafica migliorata. Quindi penso che abbiamo un'ottima lineup. Ho delle ottime sensazioni al riguardo, e penso che il supporto degli sviluppatori sia stato straordinario. Abbiamo giochi per famiglie, abbiamo Xbox Game Pass, abbiamo la retrocompatibilità - ci sono così tanti contenuti da non avere il tempo materiale per poterli giocare tutti".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Albert Penello?