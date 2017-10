Albert Penello: Xbox One X sarà uno dei regali più desiderati a Natale

si appresta a lanciare, la nuova console della casa di Redmond sarà disponibile dal 7 novembre e la compagnia si aspetta un grande successo durante la stagione natalizia, come evidenziato anche dain una recente intervista.

Queste le parole di Penello riportate da VentureBeat: "Abbiamo 150 giochi ottimizzati per Xbox One X, giochi che godranno di migliorie notevole dal punto di vista tecnico. Il feedback della stampa è positivo e siamo molto fiduciosi... anche i giochi Xbox e Xbox 360 gireranno alla grande su One X. Non posso dirvi numeri precisi ma sappiamo che l'interesse è alle stelle, i preordini sono andati bene e anzi, sono preoccupato di una possibile mancanza di scorte. Sarà uno dei prodotti più venduti del Natale, nel sono sucuro."

Xbox One X sarà disponibile in Europa dal 7 novembre al prezzo di 499,99 euro.