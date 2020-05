Alcatraz è un nuovo gioco Activision, annuncio in arrivo?

La Brazil Advisory Rating Board ha valutato un gioco intitolato Alcatraz e pubblicato da Activision per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco rientra sotto la categoria sport... il mistero si infittisce.

Ad aprile il rivenditore australiano Gameware ha inserito in listino Tony Hawk's Alcatraz per PlayStation 4 e Xbox One, con uscita prevista per il 10 ottobre, salvo poi rimuovere la pagina del gioco dal sito. A marzo la punk rock band Death Set ha rivelato di aver concesso in licenza ad Activision cinque canzoni per un gioco di Tony Hawk... che le due cose siano collegate? Forse no.

Il mistero si infittisce perchè Activision ha da poco annunciato Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, riedizione dei primi due episodi della serie, la colonna sonora però non include alcun brano a firma Death Set. Alcatraz potrebbe quindi essere un nuovo gioco di Tony Hawk in uscita nel 2020, magari solo su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è diretto a PC e console di attuale generazione.

Si tratta in realtà solamente di speculazioni, l'unica certezza è che Alcatraz è stato valutato dalla rating board brasiliana, la natura del progetto resta però completamente avvolta nel mistero.