Alchemic Cutie: l'avventura in pixel art arriva a luglio su PC e Xbox Series X/S

Nel corso del New Game Plus Expo 2021, gli autori di Vakio e i publisher di CIRCLE Entertainment sono tornati a mostrare Alchemic Cutie con un video gameplay che ha tratteggiato i contorni dell'esperienza da vivere in questa avventura ruolistica in pixel art in arrivo a luglio su PC e Xbox Series X/S.

Il gioco promette di offrire un'esperienza sandbox rilassante sullo sfondo della colorata dimensione dell'Isola Wimba. Una volta approdati in questo angolo sperduto di paradiso, dovremo interagire con gli abitanti del villaggio e partecipare a sfide per scoprire i segreti dell'isola.

Il perno attorno al quale verterà l'intera esperienza di gioco sarà perciò rappresentato dall'esplorazione di Wimba e dal completamento delle attività e delle missioni affidate dagli abitanti del villaggio, desiderosi di liberarsi dei mostri di gelatina che infestano la regione. Col passare delle stagioni, i giocatori avranno l'opportunità di visitare nuove aree e acquisire conoscenze avanzate nella creazione di oggetti, armi e strumenti vari.

Il mondo di Wimba sarà generato da un motore procedurale che comprenderà oltre 4000 stili visivi, in aggiunta al sistema randomico che si occuperà di dare forma agli animali, alle strutture architettoniche, al layout della mappa e ai mostri. Il lancio di Alchemic Cutie è previsto per il 27 luglio 2021 su PC e Xbox Series X/S.