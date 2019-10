Alcune copie di Call of Duty Modern Warfare sono state vendute a 250 dollari l'una?

Venerdì scorso uno streamer conosciuto come VonGarcon su Twitch ha affermato di essere in possesso di alcune copie di Call of Duty Modern Warfare, in vendita a 250 dollari l'una. Come prova, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram.

La richiesta dello streamer è subito sembrata eccessiva e in molti si sono chiesti come sia riuscito a ottenere un gran quantitativo di copie del gioco con così largo anticipo rispetto alla data di uscita, fissata per il 25 ottobre in tutto il mondo. Il ragazzo ha dichiarato di averle acquistate da una fonte che non può rivelare, limitandosi a ribadire di avere alcuni dischi della versione PS4 di Call of Duty Modern Warfare pronti da vendere al suo prezzo.

Il post ha suscitato l'attenzione di molti media internazionali e in seguito è stato rimosso da Instagram e Twitter, anche se i profili di VonGarcon risultano ancora attivi ed aggiornati. Non è chiaro cosa sia successo realmente, se lo streamer abbia cancellato la foto di sua iniziativa o se il post sia stato cancellato a seguito dell'intervento del publisher Activision Blizzard.

IGN USA ha contattato un portavoce della compagnia per avere informazioni a riguardo, al momento però non ha ancora ottenuto risposta, aggiorneremo la notizia non appena avremo notizie certe in merito all'accaduto.