Alcune società sono interessate a comprare Ubisoft, secondo un report di Bloomberg

Stando ad un nuovo report di Bloomberg, alcune società finanziarie starebbero prendendo in considerazione l'idea di acquisire Ubisoft, uno dei maggiori publisher dell'industria videoludica che, come ben saprete, nel suo portfolio può vantare IP di successo mondiale come Assassin's Creed, Far Cry, e i giochi appartenenti alla serie Tom Clancy's.

Stando alle poche informazioni condivise da Bloomberg, compagnie di private equity come Blackstone e KKR, ovvero alcuni dei gruppi finanziari più grandi al mondo, starebbero esaminando attentamente il mercato francese ed avrebbe individuato in Ubisoft una possibile occasione da cogliere. Al momento non si può parlare di una trattativa avanzata tra le parti, ed anzi non è da dare per scontato che queste conversazioni preliminari debbano necessariamente portare a qualcosa di più concreto. Sia i rappresentanti di Ubisoft che di Blackstone e KKR hanno per ora rifiutato di commentare le voci di corridio.

La famiglia del presidente di Ubisoft Yves Guillemot è il più grande investitore della società con una quota del 15%, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Le azioni di Ubisoft sono diminuite del 41% negli scambi a Parigi nell'ultimo anno, giungendo ad un valore di circa 4,8 miliardi di euro (5,2 miliardi di dollari). Come riferisce Ahmad, la quotazione in borsa della compagnia ha beneficiato delle indiscrezioni sulla possibile acquisizione, registrando un incremento dell'11% nelle ultime ore.

Secondo il leaker Tom Henderson, Ubisoft sta lavorando a Project Q, il suo nuovo Battle Royale.