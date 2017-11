Alcuni personaggi di Dragon Ball Super potrebbero comparire in FighterZ?

conterrà oltre venti personaggi tratti dalla seriema non è escluso che alcuni eroi provenienti dapossano apparire nel roster del gioco come parte dei DLC inclusi nel Season Pass.

Secondo alcune teorie e speranze dei fan, tra i primi contenuti scaricabili potrebbero rientrare anche i personaggi di Beerus e Whis, appartenenti all'universo di Dragon Ball Super ma in qualche modo legati anche alla Serie Z, poichè già comparsi negli OAV Dragon Ball Z La Battaglia degli Dei e Dragon Ball Z la Resurrezione di F.

Questa ipotesi è parzialmente avvalorata dal fatto che alcuni personaggi presenti in Dragon Ball Super (come Golden Freezer, Goku e Vegeta Super Saiyan Blu) siano già presenti nell'elenco dei lottatori di Dragon Ball FighterZ, facendo pensare quindi a una certa libertà di azione da parte di Bandai Namco.

Al momento il roster di Dragon Ball FighterZ può contare su personaggi come Trunks del Futuro, Majin Bu, Frezer, Cell, Crilin, Piccolo, Androide 16 e 18, Goku, Vegeta, Yamcha, Nappa, Gohan Adulto e Gotenks, solamente per citarne alcuni, Bandai Namco ha però già confermato la presenza di un Season Pass che darà accesso a nuovi lottatori non ancora annunciati. Che tra questi possano esserci i tanto attesi eroi di Dragon Ball Super? Lo scopriremo nei prossimi mesi.