Alcuni scatti dalla mostra dedicata al 30° anniversario di Final Fantasy

Nella giornata di oggiha ospitato un evento stampa dedicato alla, la mostra dipensata per celebrare il trentesimo anniversario della famosa serie Jrpg.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, durante l'evento alcuni membri della stampa giapponese sono riusciti a catturare diversi scatti dalla mostra, permettendoci di gustare alcune delle opere presenti in sala.

Possiamo apprezzare, per esempio, alcuni artwork di Tetsuya Nomura che ritraggono Yuna e Tidus dopo gli eventi di Final Fantasy X-2, oltre a una riproduzione vera e propria della chiesa di Aerith tratta da Final Fantasy VII. Presenti anche diverse opere dedicate a Final Fantasy XIV e XV.

Ricordiamo che la mostra sarà aperta al pubblico dal 22 gennaio al 28 febbraio presso la Mori Art Center Gallery, a Tokyo, nel complesso di Roppongi Hills.