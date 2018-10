Alcuni utenti Uplay stanno perdendo tutti gli obiettivi dei titoli Ubisoft

Nelle ultime ore il forum ufficiale Ubisoft si sta popolando sempre più di utenti che lamentano un particolare problema con la versione PC di Uplay.

Pare infatti che siano in tantissimi ad aver perso tutti i propri obiettivi ottenuti con fatica nei titoli dell'azienda francese come Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands e i vari episodi di Assassin's Creed. Secondo alcuni il problema si verifica nel momento in cui si reinstalla il client, magari dopo una formattazione. Al momento non pare esserci alcuna soluzione e l'assistenza Ubisoft ha risposto così ad alcune vittime del problema:

"Riguardo alla perdita degli obiettivi, ti segnaliamo che siamo al corrente del problema che sta colpendo alcuni giocatori e siamo attualmente al lavoro per trovare una soluzione. Nel frattempo ci scusiamo per l'inconveniente e ti ringraziamo per la pazienza. Per ulteriori domande e chiarimenti, non esitare a contattarci di nuovo."

Insomma, se siete tra gli sfortunati utenti che hanno perso tutti i propri achievement non resta altro da fare che attendere, sperando che tutto torni alla normalità nel giro di qualche giorno.

Vi ricordiamo che proprio negli scorsi giorni i server dei titoli Ubisoft hanno subito un attacco DDoS che ha causato qualche problemino con i principali titoli della software house, incluso Assassin's Creed Odyssey.