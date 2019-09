Morto Alec Holowka, autore di Night in the Woods: lottava con un disturbo di personalità

Nella giornata di ieri 31 agosto, Alec Holowka, uno dei tre autori di Night in the Woods, è morto. A dare la notizia su Twitter è stata sua sorella Eileen Mary Holowka. Pochi giorni fa era stato accusato da Zoë Quinn, una sviluppatrice indipendente, di abusi emotivi e violenza sessuale.

In seguito alle accuse, lo studio di sviluppo Infinite Fall aveva allontanato Holowka e cancellato un progetto al quale stava lavorando. Dopo il suo decesso, la sorella ha fornito nuovi, importanti dettagli sulla sua storia: "Chi mi conosce sa che io credo nei sopravvissuti, e ho sempre fatto di tutto per supportare i sopravvissuti, coloro che soffrono di malattie mentali e croniche. Alex è stato una vittima di abusi e ha trascorso tutta la sua vita lottando con i disturbi dell'umore e della personalità. Non sto dicendo che non abbia causato anche del male, ma nel profondo era una persona che voleva offrire agli altri solamente conforto e gentilezza. Gli ci è voluto un po' per capire come fare".

"Nel corso degli ultimi anni, con la terapia e i farmaci, Alec è diventata una nuova persona - la stessa persona che è sempre stata quando non prevaleva l'oscurità dentro di lui. Era tranquillo e felice, positivo e amorevole. Ovviamente, il cambiamento è un processo lento e non è stato perfetto, ma stava procedendo verso la riabilitazione e una vita migliore".

Eileen Mary Holowka non ha spiegato in maniera diretta le cause della morte, sebbene queste possono essere facilmente intuite dalle sue parole. Ha ringraziato tutte le persone e i servizi anti-crisi che sono stati vicini al ragazzo durante i suoi ultimi giorni. Ha inoltre riferito che Alec ha augurato il meglio a Zoe Quinn, che ha mosso le accuse verso di lui. Infine, ha dichiarato: "Abbiamo fatto del nostro meglio per supportare Alec, ma alla fine ha sentito di aver perso troppo".

Ci teniamo a concludere la notizia segnalando alcune associazioni e servizi che operano nel nostro paese per la prevenzione dei suicidi, disposte ad ascoltare e assistere qualsiasi persona che sta lottando contro depressione, autolesionismo e pensieri suicidi. È possibile contattare Telefono amico al numero 199284284 oppure Samaritans Onlus al numero 800860022. Per gli adolescenti è invece attivo il Telefono Azzurro al numero 19696.