Alessandro del Piero e Pavel Nedved arrivano in Pro Evolution Soccer

presenta un nuovo trailer di PES che annuncia la disponibilità di due grandissime leggende del calcio in

Alessandro del Piero e Pavel Nedved sono infatti disponibili già da oggi per PES Club Manager e PES Mobile 2018 e arriveranno in myClub per PES 2018 il 22 di marzo.Recentemente, Pro Evolution Soccer 2018 è stato aggiornato anche con le leggende di Milan e Inter, a testimonianza del continuo impegno di Konami nel supportare e aggiornare il progetto.

Al momento il publisher non ha svelato alcun dettaglio su Pro Evolution Soccer 2019, il nuovo gioco della serie dovrebbe essere presentato in tarda primavera, con uscita prevista per la fine dell'estate, salvo cambiamenti di piani non ancora annunciati.