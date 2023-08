Alex Jordan: ricordatevi di me quando fate l'amore su Baldur's Gate 3

Il team di Baldur's Gate 3 ha preso molto seriamente l'aspetto dell'immedesimazione ludica, anche quando si tratta di sesso. Non è un caso, infatti, che abbia assunto degli intimacy coordinator per le scene di sesso, necessari per mettere gli attori a proprio agio durante le registrazioni. Alex Jordan, uno degli attori, ha detto la sua sui social.

Jordan racconta in un video su TikTok di come è stato approcciato da uno studio con cui lavorava: "Mi hanno chiesto «vuoi recitare in Baldur's Gate 3?» e io ho risposto «certo che voglio recitare in Baldur's Gate 3. Chi non vorrebbe recitare in Baldur's Gate 3? Ma manca poco alla sua uscita, no? Qual è il ruolo?»

Inizialmente entusiasta all'idea di partecipare al progetto di Baldur's Gate 3, le sue aspettative si sono immediatamente ridimensionate quando lo studio che lo ha contattato gli ha spiegato che tutte le sessioni di registrazione per il gioco erano effettivamente già state ultimate e che ciò di cui avevano bisogno era qualcuno che producesse dei "suoni sexy".

Jordan ha comunque accettato il ruolo e nel divertente video spiega cosa ha dovuto fare: "è stato molto imbarazzante quando ho dovuto emettere suoni come 'mmgh' e 'ahh' e mi sono baciato la mano un sacco di volte. Quindi, pensateci, rifletteteci mentre ve ne andate in giro, piccoli pervertiti arrapati."

Insomma, dovremo indubbiamente ricordarci di lui, glielo dobbiamo, anche in scene apice come quella della romance con l'orso su Baldurs' Gate 3.