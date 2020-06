Alex Kidd in Miracle World DX annunciato, il ritorno di un classico SEGA

Un classico targato SEGA si appresta a tornare grazie a Merge Games e Jankenteam, le due compagnie hanno annunciato ufficialmente Alex Kidd in Miracle World DX per PC, PlayStation 4 e Xbox One, in arrivo all'inizio del 2021.

Alex Kidd in Miracle World DX è una riedizione del gioco omonimo uscito nel 1986 in sala giochi e su Master System. Questa versione includerà nuovi livelli, boss fight alternative, colonna sonora rimasterizzata con nuovi brani, una modalità boss rush e ovviamente il ritorno della mitica morra cinese, vero e proprio elemento distintivo del gioco.

Coloro che vogliono invece farsi travolgere della nostalgia possono giocare in modalità classica con gli sprite e le musiche originali 8-bit, in versione DX invece Alex Kidd in Miracle World godrà di un comparto tecnico rinnovato e di nuove animazioni.

Alex Kidd in Miracle World DX sarà disponibile nei primi mesi del 2021 in formato digitale su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, al momento Merge Games non ha annunciato nulla riguardo una possibile edizione fisica a tiratura limitata.