Alex Kidd in Miracle World DX arriva prima! Il trailer svela la nuova data di lancio

Tra le numerose nuove uscite videoludiche di giugno 2021, si è ritagliato il proprio spazio anche Alex Kidd in Miracle World DX, riproposizione del classico SEGA uscito nel corso degli anni Ottanta.

Ormai prossimo al debutto, il titolo era originariamente atteso per il prossimo 24 giugno 2021. Da SEGA, tuttavia, è giunta una improvvisa marcia indietro, che colloca il lancio del rifacimento a qualche giorno prima. Nello specifico, il nuovo Day One di Alex Kidd in Miracle World DX è ora in programma per il 22 giugno 2021, contrariamente a quanto inizialmente programmato.

Per festeggiare l'anticipo di 48 ore sulla tabella di marcia prevista, il gioco torna a mostrarsi in azione in un nuovo trailer dedicato. I vertici di SEGA hanno infatti pubblicato un ulteriore video a tema Alex Kidd in Miracle World DX, disponibile direttamente in apertura a questa news. Il filmato offre un breve scorcio su quella che sarà la nuova componente estetica del gioco, che torna su PC e console con un comparto tecnico aggiornato, diverse limature al gameplay e un nuovo set di animazioni, alle quali si aggiungono anche diversi livelli inediti.



Dopo l'annuncio di Alex Kidd in Miracle World DX, i giocatori possono attendere il titolo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 22 giugno.