Alex Kidd in Miracle World Dx: il remake del classico SEGA in super offerta

Alex Kidd in Miracle World DX è il remake dell'originale Alex Kidd in Miracle World, pubblicato nel giugno 2021 per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è stato prodotto da Merge Games e Jankenteam su licenza di Sega.

Alex Kidd in Miracle World è un videogioco a piattaforme sviluppato e pubblicato nel 1986 da SEGA per Sega Master System, considerato come un antagonista di SEGA alla mascotte Mario di Nintendo, è il primo titolo che vede come protagonista Alex Kidd, icona della società giapponese prima della creazione di Sonic the Hedgehog.

Il remake Alex Kidd in Miracle World Dx gode di una veste grafica completamente rinnovata, nuovi livelli di gioco, inedite Boss Fight alternative, una colonna sonora rimodernizzata e la possibilità di poter passare in qualsiasi momento dalla veste grafica moderna a quella retrò.

