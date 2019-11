Alexandria Ocasio-Cortez gioca a LoL e pubblica il suo nuovo traguardo

Alexandria Ocasio-Cortez è ormai una delle figure di punta del partito democratico. Pare che la giovane sia anche una giocatrice molto abile.

Stando a quanto lei stessa ha confessato, la deputata ha giocato a League of Legends durante il college e ha rispolverato il suo account, un anno fa, dopo che Jared Polis è stato eletto Governatore del Colorado il 6 novembre 2018. Polis è un appassionato giocatore di League of Legends ed è un sostenitore del videogioco.

La Cortez pare si sia confrontata con Polis, chiedendogli anche di giocare insieme, nonostante l’avesse avvertito che non giocava da un po 'di tempo, affermando di essere a "Bronzo V".

Scalare la ranked in una sola stagione, mentre si cerca di partecipare attivamente al miglioramento del paese come uno dei politici più in vista e influenti della scena americana, non è cosa di tutti i giorni. Ricordiamo che a soli 29 anni è stata la più giovane donna a essere eletta al Congresso degli Stati Uniti.

"Siamo così felici di vederti condividere il nostro amore per League of Legends come facciamo nei G2", le ha fatto eco Ocelote, dei G2. "Per favore, vieni a trovarci la prossima volta che sei a Berlino."

La Ocasio-Cortez ha già twittato che i suoi campioni principali sono Morgana, Lux e Miss Fortune.

Inoltre, Alexandria Ocasio-Cortez assieme ad alcuni colleghi appartenenti a schieramenti opposti hanno inviato una lettera a Bobby Kotick, CEO di Activision-Blizzard, chiedendo di rivedere la decisione relativa al ban di Blitzchung. Insomma, la deputata sta entrando sempre più nel cuore di tutti.