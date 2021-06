Alfred Hitchcock Vertigo: Microids svela il thriller psicologico per PC e console

In coincidenza dell'evento digitale Guerrilla Collective che precede gli showcase dell'E3 2021, il team di sviluppo di Pendulo Studios ha presentato ufficialmente Alfred Hitchcock Vertigo, un thriller psicologico in arrivo nei prossimi mesi su PC e console.

La nuova opera firmata dalla software house spagnola sarà liberamente ispirata a La Donna che Visse Due Volte, il film del 1958 diretto dal maestro del genere Alfred Hitchcock che, a sua volta, è stato tratto dal romanzo Vertico di Thomas Narcejac.

L'avventura grafica ideata dal team Pendulo racconterà una storia originale di "ossessione, memoria, manipolazione e follia": l'intera esperienza thrilling potrà essere vissuta interpretando tre personaggi specifici, ciascuno con il suo trascorso e un sottofondo narrativo da dipanare attraverso le indagini da completare esplorando diverse linee temporali.

Lo scopo del titolo sarà perciò quello di portare a termine le indagini e raccogliere tutti gli indizi disseminati nello scenario, con attività che spazieranno dai dialoghi con i PNG alla verifica sul campo delle prove acquisite fino a quel momento. Quanto al comparto grafico e all'esperienza di gameplay, gli unici dettagli offerti da Pendulo Studios sono quelli estrapolabili dal video di presentazione.

Il lancio di Alfred Hitchcock Vertigo è previsto entro la fine del 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Il titolo approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata e "potenziata" per le console di ultima generazione di Sony e Microsoft.