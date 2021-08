Alfred Hitchcock Vertigo, nuovo video: il thriller slitta al 2022, ma solo su console

Gli sviluppatori di Pendulo Studios anticipano la Gamescom 2021 pubblicando un nuovo video di Alfred Hitchcock Vertigo che mostra delle scene di gameplay inedite e ne conferma lo slittamento al 2022, ma solo su console.

Annunciato nel corso del Guerrilla Collective che ha preceduto l'E3 2021, il progetto di Vertigo è liberamente ispirato a La Donna che Visse Due Volte, il capolavoro del 1958 del maestro Alfred Hitchcock che, a sua volta, trae spunto dal romanzo "D'entre le morts" di Thomas Narcejac e Pierre Boileau.

Il thriller psicologico Vertigo della software house spagnola andrà così a raccontare la storia originale di "ossessione, memoria, manipolazione e follia" di tre personaggi, ognuno dei quali avrà un suo trascorso da approfondire e dei misteri da risolvere in altrettante linee temporali. Come mostrato nell'ultimo video, lo scopo del gioco sarà quello di portare a termine le indagini e fare ordine tra i numerosi indizi disseminati nello scenario e le prove raccolte esplorando l'ambientazione o dialogando con i PNG.

La versione PC di Alfred Hitchcock Vertigo continua ad essere prevista in uscita entro fine 2021 su Steam. Quanto alle trasposizioni console per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, invece, ci sarà da attendere almeno fino alla prima metà del prossimo anno.