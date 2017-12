Alibaba pronta ad accettare perdite economiche pur di supportare l'esport

Il gruppo, negli ultimi diciotto mesi, ha investito molto nell'esport, con tornei su larga scala e un'importante sponsorship siglata per i Giochi aisatici del 2022.

La prima serie dei World Electronic Sports Games è costata circa 22 milioni di dollari, ma ha causato una perdita del settanta per cento dell'investimento iniziale per la megacorporazione cinese dell'ecommerce. "Stimiamo che tra cinque e dieci anni tale modello di business sarà finalmente completo", ha dichiarato il CEO di Alisport (la sussidiaria di Alibaba che si occupa di esport), Zhang Dazhong.

Lo stesso gruppo Alibaba prevede che eventi come quello già sponsorizzato continueranno ad essere organizzati in perdita per i prossimi cinque anni ma, secondo il CEO di Alisports, questo è un rischio finanziario che la compagnia è disposta a correre per vincere a lungo termine. "Siamo pronti a perdere denaro. Ora abbiamo la possibilità di accettare le perdite sperando così di promuovere l'esport". "Anche se per il momento non si guadagnano molti soldi, in futuro saremo sicuramente ricompensati. Questo è qualcosa in cui crediamo fermamente".

Alcuni mesi dopo aver annunciato l'ingresso nel settore degli esport nel marzo 2016, Alibaba ha rivelato i propri piani per il primo WESG, che comprendeva un montepremi di 5,5 milioni di dollari e l'approvazione della Federazione Internazionale di esport (IeSF).

Nel luglio di quest'anno, la società ha dovuto rivedere la propria strategia in risposta alla perdita finanziaria della prima edizione dei WESG. Alisport progetta di collaborare con oltre venti città cinesi per riuscire a coprire i costi della prossima competizione WESG almeno per il 73% dell'ammontare totale delle spese. Attualmente, è in essere un accordo addirittura decennale tra Alisport e la città ospitante dei WESG, Changzhou, in Cina.

Il CEO di Alisport, Dazhong, ha dichiarato che "oltre alle competizioni, dobbiamo tenere a mente il business dell'elettronica e il marketing legato agli esport". Alisport sta puntando su un cambiamento dinamico nel mercato degli esport e prevede che i Giochi asiatici del 2022 di Hangzhou possano spingere gli esport ancor più nel mercato mainstream.

I Giochi presenteranno gli esport come una disciplina vera e propria in lizza per le medaglie, grazie ad una partnership tra Alibaba e il Consiglio Olimpico dell'Asia. La stessa Alibaba, tanto per non farsi mancar nulla, è anche partner tecnologico mondiale dei Giochi Olimpici, avendo firmato un accordo nel gennaio 2017 che le stime approssimative lo danno a circa 800 milioni di dollari, ovvero il più grande mai registrato nella storia del movimento Olimpico.