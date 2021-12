Alice 3 si farà? Probabilmente no ma American McGee stuzzica i fan su Instagram

Alice di American McGee è finito da anni in uno strano limbo, il creatore della serie sarebbe ben disposto a lavorare su un terzo capitolo della saga ma Electronic Arts (che possiede i diritti sull'IP) non sembra essere dello stesso avviso.

Negli anni American McGee ha continuato a spargere il verbo di Alice ed ha più volte ribadito di avere tante idee in mente per il rilancio del brand, tuttavia ad oggi ben poco si è concretizzato e anche il progetto Alice Asylum è rimasto poco più che un concept.

Nelle scorse ore McGee ha pubblicato un messaggio di auguri su Instagram ricordando di essere impegnato nella lavorazione dell'artbook Alice Asylum Design Bible e di avere "alcune news da annunciare all'inizio del 2022" e di restare connessi al suo profilo Patreon per saperne di più.

La mente corre subito ad un nuovo gioco di Alice e gli hashtag usati dal producer e game designer non fanno nulla per smentire questa ipotesi (#alice3 #aliceasylum) tuttavia è lecito non attendersi grandissime novità in merito, dal momento che EA non sembra intenzionata ad andare avanti con la serie dopo la tiepida accoglienza riservata ad Alice Madness Returns nel 2011.

La scorsa estate McGee ha dichiarato di sperare che il remake di Dead Space possa aiutare a riportare in vita Alice ma si tratta solamente di un pensiero personale di fatto non supportato da reali intenti da parte del publisher, almeno per il momento.