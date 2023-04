Alice 3 non si farà e American McGee non vuole più sentirne parlare

A inizio aprile, American McGee ha confermato che Alice 3 non si farà, il creatore della serie ha ricevuto esito negativo da Electronic Arts (proprietaria dell'IP) e dunque non è previsto nessun nuovo gioco con protagonista Alice.

McGee sta lottando da anni per dare un seguito ad Alice e Alice Madness Returns e nel corso del tempo ha dato vita ad un compendio e ad altre opere legate alla sua creazione, scrivendo anche trama e sceneggiatura per il terzo gioco della saga, con tanto di enorme documentazione di game design allegata comprendente il design di mostri, ambientazioni, concept art e tantissimo altro materiale.

A fine marzo, American McGee ha avuto un nuovo incontro con Electronic Arts, che tuttavia ha dato esito negativo, il publisher non ha intenzione di finanziare Alice 3 e dunque il producer e game designer americano ha le mani legate, non possedendo legalmente alcun diritto sul marchio.

Il creatore di Alice è infine intervenuto sul suo Patreon personale ringraziando i giocatori per il supporto ma chiedendo al tempo stesso di non far più domande sul futuro di Alice, dal momento che non ci sarà alcun futuro per questa proprietà intellettuale. American McGee non ha intenzione di continuare a dialogare con EA e la storia di Alice termina qui, è il momento di guardare oltre e McGee non ha nessuna voglia di parlare di qualcosa che non esiste più.