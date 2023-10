Alice Asylum creato tramite IA: l'ultima soluzione suggerita da American McGee

La scorsa primavera Electronic Arts ha detto no allo sviluppo di Alice Asylum, il terzo episodio della serie Alice creata da American McGee che ha dunque dovuto rinunciare al sogno di vedere il brand proseguire. L'autore tuttavia non demorde e suggerisce un'ultima soluzione per dare vita al progetto.

Anche se American McGee non voleva più sentir parlare di Alice 3, il game designer ha deciso di tornare ancora una volta sull'argomento attraverso un video-messaggio su Youtube, parlando della sua ultima idea con la quale Alice Asylum potrebbe divenire realtà in futuro: ricorrere alle intelligenze artificiali. McGee sottolinea infatti che già oggi queste tecnologie hanno la capacità di creare videogiochi partendo da precise linee base come descrizioni di personaggi, inventario, meccaniche e mondi di gioco. L'autore sottolinea che lui ed i suoi collaboratori hanno già progettato tantissimo materiale in tal senso, con tanto di artwork su personaggi, armi e nemici.

Per McGee comunque rimane un'idea la cui esecuzione è tutta da verificare, soprattutto in ottica legale in quanto non esistono ancora chiare regolamentazioni su come possono essere impiegate le IA nel rispetto del diritto d'autore. E del resto nel corso del suo video lo stesso designer ha nuovamente ricordato che i diritti della serie di Alice sono in possesso di Electronic Arts, dunque lui ed i suoi collaboratori sono impossibilitati dal creare Alice Asylum in qualunque modo.

IA o meno, per adesso il ritorno di Alice è totalmente da escludere data la mancanza d'interesse da parte di IA. Cosa ne pensate dell'idea suggerita da American McGee?