Alice Asylum, il seguito di Madness Return si farà? American McGee chiede l'aiuto di EA

Sono passati quasi dodici anni e due generazioni di console da quando ha debuttato Alice Madness Returns, un action adventure dalle tinte dark di buona fattura che nel tempo si è trasformato in un piccolo cult. Il suo creatore, American McGee, sogna da allora una sequel, ma Electronic Arts si è sempre mostrata piuttosto restia a finanziarlo.

Il caparbio McGee non si è mai arreso. Nel 2016 ha lanciato un Patreon chiedendo ai suoi affezionati seguaci di sovvenzionarlo mentre dava forma al seguito che aveva sempre avuto in mente, Alice Asylum. Grazie al contributo di migliaia di sostenitori (attualmente se ne contano ben 3.255), il game designer ha portato avanti la pre-produzione buttando giù una bozza della storia, centinaia di illustrazioni concettuali su personaggi, ambientazioni e oggetti di gioco, dei progetti sull'interfaccia utente, note di design e molto altro ancora. Lo sviluppo del gioco vero e proprio non è mai partito, ma si può dire che esiste già interamente nella testa del suo creatore.

Dopo anni dall'apertura del Patreon, American McGee ha raccolto tutto il suo lavoro in un tomo pdf da ben 414 pagine chiamato "Alice Asylum Design Bible". Da qualche giorno può essere scaricato gratuitamente da chiunque a questo indirizzo, ed è possibile averne un assaggio grazie al trailer di 3 minuti confezionato appositamente per l'occasione.

Il filmato, che potete vedere comodamente in apertura di notizia, offre un'anteprima delle immagini concettuali e delle note incluse, citando inoltre la software house Virtuos come partner di produzione già pronto per contribuire allo sviluppo (ha già collaborato a giochi come Star Wars Jedi Fallen Order, Call of Duty Warzone, Shadow of the Tomb Raider e Marvel's Midnight Suns). Le cose si fanno ancora più interessanti alla fine, quando appare a schermo il logo di EA con il messaggio: "Facciamo accadere le cose impossibili. Insieme.".

Si tratta di una chiara e inequivocabile richiesta d'aiuto indirizzata ad Electronic Arts, che il buon McGee - che sogna Alice Asylum da più di una decade - spera non rimanga inascoltata. Il publisher, dopotutto, ha già tutto pronto: la pre-produzione è bella che avviata e c'è pure un team di sviluppo già pronto ad affiancare i Mysterious Studios di McGee. Che dite, Electronic Arts si deciderà finalmente a finanziare Alice Asylum?