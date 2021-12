Alice: in arrivo un nuovo capitolo della serie di American McGee?

Quattro mesi fa, American McGee sembrava essere molto pessimista in merito al futuro della serie di videogiochi di Alice, attualmente composta da due capitoli - American McGee's Alice (2000) e Alice Madness Returns (2011).

All'inizio del mese di agosto, il game designer faceva notare che l'interesse del pubblico nei confronti della serie non era abbastanza alto da giustificare eventuali investimenti da parte di Electronic Arts, che ne detiene i diritti. In quattro mesi, in ogni caso, tutto può cambiare. Nella notte, lo stesso American McGee è tornato alla carica con un tweet che lascia presagire grandi novità in arrivo per il franchise: "Ho appena appreso delle notizie molto importanti e positivi. Non vedo l'ora che lo vengano a sapere anche gli altri. Stanno accadendo delle grandi cose! Londerland, stiamo arrivando!".

Un messaggio talmente entusiastico da mandare in fibrillazione tutti i fan della serie di Alice. Londerland è un luogo al confine tra immaginazione e realtà frutto della fusione tra London e Wonderland (Londra e il Paese delle Meraviglie) che i giocatori hanno avuto modo di visitare per la prima volta nel Capitolo 6 di Alice Madness Returns. Inoltre, il tweet è accompagnato da un artwork della serie.

Che stia per essere annunciato un nuovo episodio? E se invece stesse per arrivare una versione rimasterizzata? Restiamo in trepidante attesa di nuove informazioni.