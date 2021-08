Alice: nuovo gioco in arrivo? L'interesse del pubblico è scarso per American McGee

Nel 2017 si è parlato a lungo del possibile ritorno del possibile ritorno di American McGee Alice, l'IP appartiene però interamente ad Electronic Arts e il producer e game designer americano non può fare nulla senza accordarsi prima con il publisher.

In questi anni American McGee ha sviluppato tanti concept per il ritorno di Alice ma nulla si è concretizzato fino ad oggi e come detto EA ricopre un ruolo di vitale importanza per il futuro della serie. Futuro che però non sembra essere particolarmente brillante, come fatto notare da McGee infatti in quasi tre anni sono appena 50.000 i giocatori iscritti alla mailing list ufficiale, numeri davvero piccoli e che non possono giustificare alcun investimento da parte di un grosso publisher.

Questi numeri, come ribadito dal produttore, servono proprio per bussare alle porte di Electronic Arts e convincerli che fuori ci sono milioni di persone in attesa di un nuovo Alice. La situazione però non è questa e sembrano essere davvero pochi i giocatori interessati al ritorno del franchise.

EA è rimasta scottata dalle scarse vendite di Alice Madness Returns, titolo uscito nel 2011 e accolto positivamente dalla critica ma purtroppo non baciato dal successo commerciale sperato, al momento la possibilità di finanziare un nuovo Alice sembra essere piuttosto remota.