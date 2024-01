Alice Madness Returns, la follia di American McGee in un cosplay di Alice da Ambra Pazzani

L'Alice nel Paese delle Meraviglie che tutti conosciamo ha subito una rivisitazione oscura nel 2000, quando American McGee ha messo mani al meraviglioso racconto scritto da Lewis Carroll nel 1865. A vestire i panni di Alice in Madness è la cosplayer professionista e italiana Ambra Pazzani.

Nel 2011 American McGee è riuscito a realizzare un sequel della sua visione dark della fiaba classica di Carroll. Il sogno di creare una trilogia è stato però infranto, EA non vuole Alice: Asylum. Il progetto è stato bocciato, con il publisher che però ha voluto trattenere l'IP.

American McGee sembrava aver rinunciato ad Alice 3, ma a quanto pare l'amore verso la sua creatura è superiore alla delusione ricevuta. L'ultima speranza, per l'autore, è quello di vedere Alice: Asylum creato attraverso l'IA. Sembra comunque essere solamente un'ipotesi remota, poiché appunto i diritti sulla serie appartengono a Electronic Arts.

In attesa di scoprire se infine la trilogia si farà o meno, fotografata da Mattia Shadow Cosplay Photo, l'artista nostrana veste i panni della protagonista della folle serie. In questo cosplay di Alice da Alice Madness torniamo nella versione distopica del mondo delle meraviglie di Carroll. Con un coltello da cucina in mano, Alice è sulle tracce dello Stregatto, del Coniglio Bianco, del Cappellaio Matto e degli altri protagonisti della fiaba.