Alien ambientato nel Medioevo: l'horror di Bloober Team è stato cancellato?

Bloober Team torna al centro dei rumor e delle discussioni degli appassionati videoludici. Oltre ad essere stato nuovamente accostato al nome di Silent Hill avendo siglato una partership con Sony, sembra che lo studio di Cracovia abbia avuto a che fare anche con il franchise di Alien.

Secondo un report di Gamepressure, Bloober Team stava lavorando lavorando ad un gioco di Alien ambientato in epoca medievale, conosciuto internamente con il nome Black. Di questo progetto ne aveva parlato lo stesso studio di sviluppo, fornendo una piccola descrizione sul suo sito web: si trattava di un titolo in soggettiva finanziato a partire dal 2019, simile ad Assassin's Creed per il lavoro di ricostruzione storica, incentrato su temi come la fede e sulla presenza di alieni. Queste informazioni coincidono con il nuovo report, secondo cui l'Alien sarebbe divenuto l'oggetto di culto delle persone. Per quanto riguarda il gameplay, il titolo avrebbe riecheggiato Alien Isolation ma, rispetto all'horror di Creative Assembly, avrebbe dato più spazio al sistema di combattimento.

Bloober Team presentò il progetto alla 20th Century Fox, che rimase positivamente colpita dall'idea, e iniziava a preparare un misterioso teaser in cui il gioco sarebbe stato presentato sotto il nome di "Black Plague". Tuttavia, Disney, a seguito dell'acquisizione della Fox e delle sue Proprietà Intellettuali, ha apparentemente deciso di fermare i lavori e costringere Bloober a reinterpretare completamente il gioco. Questo dettaglio sarebbe indirettamente confermato da Tomasz Gawlikowski di Bloober durante un'intervista a IGN.com, durante la quale affermò che il progetto noto come Black aveva subito dei cambiamenti radicali durante le lavorazioni.

Gamepressure ha contattato Bloober in cerca di un commento, ma tutto ciò che lo studio ha dichiarato è: "Noi di Bloober Team siamo impegnati a creare giochi horror, non a commentare le indiscrezioni".