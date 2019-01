Alien Blackout annunciato per smartphone: dettagli e primi screenshot

FoxNext Games, D3 Go! e Rival Games hanno annunciato Alien Blackout, nuovo gioco mobile ambientato nell'universo narrativo della serie di Ridley Scott, con protagonista Amanda Ripley.

Al momento lo studio non ha diffuso molti dettagli sul progetto, limitandosi a pubblicare alcuni screenshot (li trovate in calce alla notizia), obiettivo degli sviluppatori (noti principalmente per Marvel Puzzle Quest e Magic The Gathering Puzzle Quest) è quello di offrire un gioco di stampo survival con elementi horror ed enigmi da risolvere.

Alien Blackout sarà pubblicato prossimamente su iOS e Android, al momento non è chiaro se il gioco verrà distribuito come Free to Play oppure come prodotto premium a pagamento, anche se la prima ipotesi sembra essere quella più realistica. Nelle prossime ore lo studio dovrebbe svelare nuovi dettagli sul progetto, restiamo in attesa di saperne di più.