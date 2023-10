Alien Blackout chiude ufficialmente i battenti: verrà presto rimosso dagli store

Era il 2019 quando, nel mondo videoludico degli ecosistemi mobile di iOS e Android, giunse un'avventura ammaliante per i fan dell'universo di Alien: qualche anno fa approdò Alien Blackout su smartphone, "dove nessuno può sentirti urlare". A distanza di circa quattro anni, però, il titolo si appresta a dire addio ai fan.

Alien Blackout verrà presto rimosso dagli store Google Play, App Store di iOS e Amazon Store. A comunicare lo spiacevole evento è l'account Twitter/X dedicato al progetto in questione, ove il team di sviluppo ha voluto rilasciare un post nel quale dichiara quanto segue: "Abbiamo preso la difficile decisione di far tramontare Alien: Blackout". La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, darà la possibilità a tutti i fan di poter prendere parte all'avventura mobile in questione per ancora alcune settimane.

"Alien Blackout rimarrà disponibile su App Store, Google Play e Amazon Store per i prossimi 30 giorni, per poi tramontare il 31 ottobre 2023", così da permettere ad ogni utente di procedere con la conclusione della propria esperienza videoludica nell'arco del prossimo futuro. A tali informazioni, sempre nel post in questione, sono seguite le parole di ringraziamento da parte del team di sviluppo che ha lavorato al titolo per diverso tempo, celebrando l'importanza dei fan in questo cammino durato quasi quattro anni. Nel gennaio del 2019, i ragazzi di FoxNext GAmes, D3 Go! e Rival Games annunciarono Alien Blackout per smartphone mostrando i primi dettagli e screenshot del gioco, ma adesso è il tempo di salutarlo in via definitiva.