Alien Blackout esce a fine gennaio su iOS e Android

FoxNext Games e D3 Go! hanno annunciato la data di uscita di Alien Blackout, aprendo al tempo stesso le pre-registrazioni su App Store e Google Play, così da ricevere una notifica non appena il gioco sarà disponibile per il download.

Alien Blackout può essere preordinato su iOS e Android al prezzo di 5.49 euro, con uscita prevista per il 23 gennaio. La pagina del gioco non riporta alcuna indicazione sulla presenza di acquisti in-app e considerando il costo di vendita è probabile che Blackout venga distribuito come gioco premium anzichè come freemium/free to play.

"Cerca di sopravvivere a bordo della stazione spaziale Weyland-Yutani che ospita anche un letale Xenomorfo. Superalo in astuzia facendo scelte pericolose. Dovrai affidarti ai comandi danneggiati della stazione e rischiare di sacrificare i membri dell'equipaggio per evitare contatti mortali, cambiando per sempre le sorti della tua avventura..."

Oltre ad Alien Blackout, FoxNext Games sta sviluppando un secondo gioco basato su Alien, uno Shooter MMO per PC e console, non ancora annunciato ufficialmente dal publisher.