Alien Blackout potrebbe uscire su console? Switch sarebbe la piattaforma ideale

A inizio gennaio FoxNext e D3 GO hanno annunciato Alien Blackout, esperienza mobile in arrivo a fine mese su iOS e Android. L'annuncio non è stato ben recepito dal pubblico e il trailer di debutto ha ricevuto migliaia di dislike, a fronte di pochissimi centinaia di "mi piace"...

Alien Blackout è stato annunciato unicamente per smartphone e tablet, ma c'è la possibilità in futuro il gioco possa arrivare su console? A questa domanda risponde TQ Jefferson, VP di FoxNext Games, intervistato da DualShockers: "penso che Switch possa essere una buona destinazione... abbiamo già visto giochi effettuare il passaggio da mobile a console, anche se più facilmente accade l'opposto. Se dovessi scegliere una piattaforma su cui portare Alien Blackout, opterei per Switch."

Parole che ovviamente non confermano l'arrivo di Alien Blackout su console, restiamo quindi in attesa di saperne di più. FoxNext Games è attualmente al lavoro anche su uno shooter MMO di Alien per PC e console non meglio specificate, mentre è stato confermato che Alien Isolation 2 non è in fase di sviluppo.