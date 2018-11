Alien Blackout sarà il Titolo di un nuovo gioco a tema Alien?

20th Century Fox ha da poco registrato il marchio Alien:Blackout. Questo appare infatti nel database della WIPO, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Alcune specifiche presenti nella scheda di riferimento fanno pensare ad un nuovo gioco in arrivo.

Il marchio Alien:Blackout viene infatti presentato come associato, tra le altre, alle seguenti categorie di prodotto: "Software di videogiochi e giochi per Computer, Software di gioco scaricabili per Computer, Software di applicazioni mobile scaricabili utilizzate per giocare a giochi elettronici e per realizzare streaming di contenuti multimediali ed audiovisivi nel settore del gioco e dell'intrattenimento, Fornitura di giochi per Computer online". Queste sono solo alcune delle diciture elencate nella scheda di registrazione del marchio, ma, tutte, complessivamente, sembrano proprio rimandare al settore videoludico.

La registrazione del marchio Alien:Blackout è datata 22 novembre 2018: la vicinanza ai The Game Awards non può non far pensare alla possibilità di vedere un nuovo titolo legato ad Alien annunciato proprio durante la manifestazione. Del resto, questo è solo l'ultimo di una serie di indizi legati ad un nuovo gioco con protagonista lo Xenomorfo. Nel corso delle ultime settimane infatti, Geoff Keighley, storico presentatore dei The Game Awards, aveva diffuso tramite Twitter alcune clip decisamente interessanti. Molti videogiocatori le avevano infatti interpretate come rimandi alla serie Alien. Ovviamente ad ora non abbiamo conferme ufficiali in merito, perciò restiamo in ambito rumor, ma, per i fan, gli elementi su cui speculare non mancano. Cosa ne dite, Alien:Blackout vi suonerebbe bene come Titolo per un nuovo gioco?