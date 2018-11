Alien Blackout sarà uno sparatutto multiplayer online?

Si continua a parlare di Alien Blackout, titolo mai annunciato ufficialmente ma oggetto di numerose speculazioni nel weekend, dopo che un insider ha scoperto la presenza di due account Twitter dedicati al gioco...

Alien Blackout dovrebbe essere pubblicato dall'etichetta 20th Century Fox e sviluppato da Cold Iron Studios, team fondato nel 2015 da ex dipendenti di Cryptic Studios (City Of Heroes) e interamente posseduto dal publisher. Alcuni rumor riferiscono una possibile presentazione del progetto ai Game Awards del 7 dicembre, tuttavia sembra che Alien Blackout possa essere uno shooter multiplayer online senza legami di alcun tipo con Alien Isolation, non è chiaro se sia presente anche una campagna single player oppure no.

Altre voci invece vorrebbero Alien Blackout in uscita su PC, PS4, Xbox One e persino PlayStation 5 e Xbox Scarlett, in quanto Cold Iron Studios sarebbe stato fondato proprio con l'obiettivo di lavorare su progetti per le piattaforme di prossima generazione. Al momento niente di quanto riportato è stato ufficialmente confermato, vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni.