Ecco Alien Hominid Invasion, nuovo gioco degli autori di Castle Crashers

Se il nome di The Behemoth non vi è nuovo, probabilmente avete apprezzato giochi come Castle Crashers e Battleblock Theater. Il loro stile cartoonesco e la loro vocazione per i giochi in co-op li hanno resi tra gli sviluppatori più apprezzati perlomeno per un certo tipo di pubblico.

Lo studio adesso ha annunciato un nuovo progetto: si tratta di Alien Hominid Invasion, una sorta di rivisitazione di Alien Hominid, il loro primo videogioco. Si tratta di un arcade shooter cooperativo, che presenterà un gameplay completamente nuovo, così come un sistema di progressione dei personaggi e delle meccaniche rivisitate, e tanto altro.

Maggiori informazioni sul gioco saranno rivelate al PAX East 2020, che avrà luogo da l 27 Febbraio al 1 Marzo, dove sarà presente anche in forma giocabile, per cui aspettatevi qualche informazione e video a riguardo.

Non è stata invece annunciata una data di lancio, ma si sa che uscirà su PC e console, quindi presumibilmente anche Nintendo Switch. Date un'occhiata al trailer d'annuncio in cima alla news, e al loro sito ufficiale al quale vi rimandiamo. Che ve ne pare da queste prime immagini?

Se volete approfondire intanto, sul nostro sito trovate la recensione di Castle Crashers e la recensione di Battleblock Theater.