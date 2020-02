Alien Hominid Invasion per PC, Xbox One e Switch: primo video gameplay dal PAX East 2020

Il team di The Behemoth coglie al volo l'occasione offertagli dal PAX East 2020 per pubblicare il primissimo filmato di gioco di Alien Hominid Invasion, il nuovo run'n'gun cooperativo per PC, Xbox One e Nintendo Switch che contano di pubblicare nel corso del 2020.

Attingendo all'esperienza maturata in questi anni con il frizzante progetto di Castle Crashers e con il capitolo d'esordio di Alien Hominid, gli sviluppatori californiani proveranno a incontrare il gusto e le esigenze degli appassionati di questo particolare genere di avventure action platform a scorrimento adottando delle soluzioni di gameplay quantomai originali.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, Alien Hominid Invasion comprenderà dei livelli dal percorso non lineare con un'avventura da affrontare da soli in multiplayer fino a un massimo di quattro giocatori (sia online che a schermo condiviso).

Ciascuna ambientazione sarà generata in maniera procedurale attraverso l'impiego di centinaia di blocchi: progredendo nell'avventura potremo utilizzare degli attacchi acrobatici ed equipaggiare un numero infinito di elementi tra armi, potenziamenti e oggetti estetici.

L'evoluzione di ciascuna delle creaturine interpretabili passerà anche per il miglioramento delle caratteristiche come l'agilità, la velocità delle cure e il volo. Sin dall'uscita, il titolo comprenderà tre livelli di difficoltà (Amichevole, Normale e Folle): nell'attesa di scoprire la data di lancio di Alien Hominid Invasion, vi mostriamo il primo video gameplay e la relativa galleria immagini.