Alien Hope for the Future: video gameplay per il gioco fan made

Recentemente è stato pubblicato un video gameplay che mostra alcuni secondi di gioco di Alien Hope for the Future, videogioco non ufficiale sviluppato da IIapagokc con Unity, da distribuire gratuitamente sul web.

Il gioco viene definito dal suo autore come "una simulazione immersiva con elementi survival e tattici", Alien Hope for the Future sarà ambientato a Hadly's Hope prima e durante l'incidente con gli Xenomorfi, altri dettagli non sono noti.

Purtroppo lo stesso autore non è in grado di dire se riuscirà a terminare i lavori su questo progetto, non è escluso che Disney (titolare del franchise di Alien dopo l'acquisizione di 20th Century Fox) possa mettere fine ad Alien Hope for the Future, impedendo a IIapagokc di sfruttare assets e marchi commerciali, seppur per un gioco fan made pubblicato gratis senza scopo di lucro.

Non è neanche troppo chiaro al momento quale sia il futuro videoludico di Alien, nessuna compagnia ha annunciato giochi dedicati alla serie dopo Alien Blackout, restiamo quindi in attesa di capire come si muoverà Disney non solo su Alien Hope for the Future ma anche su altri eventuali titoli in arrivo nei prossimi anni.