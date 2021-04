Alien Isolation 2: Disney sta lavorando al sequel dell'horror, secondo un rumor

Alien Isolation viene considerato uno degli horror game più riusciti della generazione videoludica appena passata, e sono in tanti che vorrebbero un sequel del titolo pubblicato nel 2014. Gli sviluppatori di Creative Assembly, tuttavia, non hanno mai dato adito alle speranze dei giocatori, escludendo nel loro prossimo futuro Alien Isolation 2.

La software house, del resto, non possiede i diritti sul franchise, che invece rimangono in mano alla 20th Century Studios. Come saprete, lo studio cinematografico è stato acquisito nel marzo del 2019 da Disney, ed è quindi la Casa di Topolino che può decidere come gestire il nome di Alien anche nel settore videoludico. Stando ad un rumor diffuso dal portale Small Screen, Disney starebbe pianificando lo sviluppo di Alien Isolation 2.

"Une delle proprietà intellettuali a cui vogliono lavorare è Alien Isolation", è quanto è stato dichiarato dalle fonti vicine e Small Screen. "Stanno scrivendo la storia e hanno l'idea di realizzare questo gioco".

Al momento sembra che non ci sia ancora una casa di sviluppo a cui è stato affidato l'onere e l'onore di dare un degno sequel all'horror game di Creative Assembly, ma Disney ha in mente un nome a cui affidare il progetto: "Disney ha una una software house in mente per sviluppare il titolo".

Naturalmente vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato, nela speranzosa attesa che sia Disney a confermare o eventualmente smentire l'esistenza di Alien Isolation 2. I fan del franchise potranno nel frattempo gustarsi già da quest'estate Alien Fireteam, sparatutto in terza persona ambientato all'interno dell'amato universo Sci-Fi in arrivo su PC e console (per un approfondimento, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata ad Alien Fireteam).