Alien: Isolation 2? TQ Jefferson, di FoxNext, conferma che attualmente non è in sviluppo

Alcuni Tweet recentemente pubblicati dall'Account Twitter ufficiale di Alien avevano generato in molti fan del franchise la speranza dell'annuncio di un seguito del gioco Alien: Isolation.

Tuttavia, tali aspettative non hanno trovato riscontro nella realtà. I Teaser diffusi sul social network si sono infine rivelati connessi ad un differente progetto: Alien: Blackout. Quest'ultimo è infatti il titolo di un nuovo gioco sviluppato da FoxNext e D3 Go! per piattaforme mobile, sia Android sia iOS. In seguito a questo annuncio, la Redazione di Variety ha avuto modo di contattare TQ Jefferson, Vice President of External Development presso FoxNext Games, con il quale ha discusso di alcuni progetti connessi al franchise di Alien.

Sul fronte videoludico, TQ Jefferson ha descritto Alien:Blackout come un "gioco mobile premium e standalone". Inoltre, ha sottolineato le ampie potenzialità dell'universo narrativo legato allo Xenomorfo: "Ci sono molte storie che possiamo raccontare all'interno del franchise. Possiamo raccontare più storie legate ad Amanda Ripley senza che siano un Gioco 'Isolation'". A questo proposito, Variety riporta che TQ Jefferson "ha aggiunto che Alien Isolation 2 non è in sviluppo".



Notizie positive invece per il Titolo legato al brand Alien in sviluppo presso Cold Iron Studios, che TQ Jefferson conferma essere ancora in sviluppo. Notizia peraltro recentemente confermata dalla stessa FoxNext Games.