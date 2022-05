Alien Isolation 2 in Unreal Engine 5? Ecco come potrebbe essere!

Dopo il primo esordio del titolo, l'inquietante avventura dedicata alla Xenomorfo ha raggiunto molteplici piattaforme, con lo scorso anno che si è concluso con l'esordio di una versione mobile di Alien: Isolation.

Da allora, non si sono purtroppo avute conferme di alcun genere in merito al possibile arrivo di un sequel dell'horror, anche a dispetto dei molteplici rumor relativi al presunto avvio dello sviluppo di Alien: Isolation 2. In attesa di scoprire se la letale creatura aliena è destinata o meno a fare ritorno nel mondo videoludico, c'è già chi prova ad immaginare una versione in Unreal Engine 5 dell'horror.

Sul proprio canale YouTube, il noto content creator Enfant Terrible ha infatti realizzato un nuovo collage di progetti concepiti in UE5. Il risultato finale, che potete osservare direttamente in apertura a questa news, è appunto dedicato ad un concept per un nuovo Alien: Isolation, realizzato con l'ultima iterazione del motore grafico di casa Epic Games. Il trailer fan-made è sicuramente spettacolare, inquietante al punto giusto e carico di tensione. Con un comparto grafico decisamente avanzato, questo Alien: Isolation 2 immaginario non faticherebbe a catturarsi l'interesse degli appassionati del genere, che ancora attendono fiduciosi un sequel per l'adrenalinica epopea spaziale. Cosa ve ne pare?