Alien Isolation adottava originariamente la telecamera in terza persona

Alien Isolation si è affermato come uno dei migliori giochi di stampo horror di questa generazione. Il titolo di Creative Assembly ha reso giusto onore al franchise nato con il film del 1979 diretto da Ridley Scott, ed ha convinto sia la stampa specializzata che i fan.

Uno dei punti di forza della produzione, è sicuramente stata la scelta di adottare la telecamera in prima persona, che riesce a trasmettere al giocatore un senso di immersione e di apprensione notevoli. Le cose, tuttavia, sarebbero potute andare diversamente, come dimostra il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia: Alien Isolation adottava nella sua versione Alpha una telecamera in terza persona.

Il video di gameplay, pubblicato dal canale YouTube "NeoGamer", fu originariamente mostrato da Creative Assembly durante la Game Developer Conference 2015, nel mentre il gioco era allora conosciuto come "Alien Year Zero". Nonostante un art design ineccepibile e un utilizzo oculato dell'illuminazione dinamica che già rendevano il tutto particolarmente claustrofobico, gli sviluppatori decisero infine di optare per la telecamera in prima persona, al fine di consegnare ai giocatori un'esperienza ancora più immersiva e adrenalinica.

Alien Isolation è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante vari teaser e leak, ai Game Awards 2018 non è arrivato alcun annuncio riguardante il prossimo gioco di Alien. Creative Assembly, nel frattempo, si trova al lavoro su uno sparatutto tattico.