Alien Isolation, l'apice dell'horror sci-fi torna su Switch con la Collector's Edition

Negli ultimi anni, l'horror sci-fi di Alien Isolation ha terrorizzato su IOS e Android ancora una volta, portando così a far rivivere il sogno (o l'incubo, per meglio dire) a tutti i fan del capolavoro ideato dai ragazzi di Creative Assembly. Tuttavia, gli utenti su Nintendo Switch potranno riprovare questa incredibile avventura.

La console ibrida della Grande N ha già accolto a braccia aperte Alien Isolation all'interno della sua sconfinata libreria di IP first e third party. Tuttavia, vi è un'importante e lieta notizia proprio per il lavoro di SEGA e Feral Interaction: Alien Isolation riceverà presto un'edizione fisica da collezione su Nintendo Switch. A distanza di quattro anni dal suo arrivo in digitale sull'e-Shop, è quindi giunto il momento di vestire nuovamente i panni di Amanda Ripley.

La Collector's Edition conterrà al suo interno i seguenti contenuti:

Copia fisica del gioco;

Confezione SteelBook di Alien Isolation;

Poster fronte e retro;

Replica della stazione Sevastropol;

Art Card;

Toppe;

Tutti i DLC usciti finora, tra cui "L'ultimo Sopravvissuto", la ricostruzione dell'ultima missione di Ellen Ripley.

Questa incredibile versione da collezione potrà essere comprata a 140 dollari, a fronte dell'edizione base (sempre per Nintendo Switch) dal costo di 40 dollari. L'uscita è dietro l'angolo: manca meno di un mese per inserire la Collector's Edition di Alien Isolation all'interno della propria collezione videoludica. Intanto, la speranza di vedere un sequel di Alien Isolation è l'ultima a morire, come visto negli ultimi anni con i concept di come potrebbe essere Alien Isolation 2 in Unreal Engine 5.