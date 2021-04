Alien Isolation gratis da scaricare: un horror pazzesco in regalo, il link per il download

Alien Isolation è gratis su Epic Games Store, il gioco horror di SEGA può essere riscattato a costo zero, se aggiunto alla libreria entro le 17:00 del 29 aprile resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

"A quindici anni dagli eventi di Alien, Amanda, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la salvezza, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre. Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien. Indifesa e senza un'adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l'ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere."

Potete scaricare gratis Alien Isolation da Epic Games Store, il gioco viene proposto in versione base senza DLC o espansioni ma si tratta in ogni caso di un regalo davvero gradito considerando che Alien Isolation viene venduto normalmente a 34.99 euro, niente male vero?

Tra i nuovi giochi gratis Epic Games Store da scaricare questa settimana troviamo anche Hand of Fate 2, altro titolo degno di interesse da parte degli appassionati del genere.