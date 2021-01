Alien Isolation: la mod per la VR supporta ora la versione Epic Games Store

Siete tra i fortunati utenti che nel corso delle festività natalizie hanno riscattato una copia gratuita di Alien Isolation sull'Epic Games Store? Sappiate allora che una delle più popolari mod del gioco supporta ora anche il client dei creatori di Fortnite Battaglia Reale.

Fino a qualche settimana fa, infatti, la celebre mod che permette di giocare il titolo Creative Assembly con un caschetto per la realtà virtuale non era compatibile con questa versione del gioco ma solo con quella Steam. Grazie al lavoro del modder che ha dato vita al programma, però, i file sono stati tempestivamente aggiornati e permettono ora di usufruire dell'applicazione anche agli utenti che vogliono approfittare del recente regalo natalizio di Epic. Chiunque sia intenzionato a scaricare la mod, che prende il nome di Mother VR, può farlo in maniera gratuita visitando la relativa pagina ufficiale su GitHub.

Leggendo la descrizione della mod pare inoltre che Nibre, ovvero lo sviluppatore responsabile della sua creazione, sia attualmente al lavoro per realizzare qualcosa di molto simile per la Halo: The Master Chief Collection, disponibile ormai su PC tramite Steam e l'applicazione Xbox di Windows 10 per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC.