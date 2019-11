Alien Isolation su Nintendo Switch: il gioco in azione in un video gameplay

Si avvicina la data di pubblicazione della versione Nintendo Switch di Alien: Isolation ed il team di Feral Interactive ha reso disponibile un video interamente dedicato alla produzione.

Disponibile per la visione direttamente in apertura a questa news, il filmato accompagna i giocatori alla scoperta del titolo. Con una durata di circa sette minuti, il video offre un interessante scorcio su quello che sarà il gameplay di Alien: Isolation su Nintendo Switch. Nei panni di Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley, i giocatori dovranno far fronte alla minaccia rappresentata dallo Xenomorfo, mentre cercano di svelare la verità che si cela dietro alla misteriosa scomparsa della donna. Per sfuggire al pericolo, sarà necessario ponderare ogni passo, esposti al costante pericolo di imbattersi in Alien, in una costante sfida per la sopravvivenza. Nel filmato dedicato al titolo, Feral Interactive illustra diversi aspetti della trama, del gamplay e delle caratteristiche specifiche legate alla versione Switch di Alien Isolation: vi auguriamo dunque una buona visione!



In chiusura, ricordiamo che la data di uscita di Alien Isolation su Nintendo Switch è ormai piuttosto vicina: il gioco sarà disponibile sulla console Nintendo a partire dal prossimo 5 dicembre. Per un ulteriore sguardo alla produzione, segnaliamo che è disponibile un ulteriore video gameplay dedicato al gioco Feral Interactive.